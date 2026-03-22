L'Inter si prepara a tornare in campo dopo un pareggio e una sconfitta, con l'obiettivo di conquistare i tre punti. La Fiorentina, invece, cerca di allontanarsi dalla zona retrocessione e di ottenere una vittoria importante. La sfida si svolge in un clima di attesa, con entrambe le squadre determinata a cambiare rotta e a migliorare il proprio andamento in campionato.

La speranza è che l’errore non sia di nuovo viola. L’Inter ritrova la Fiorentina al Franchi più di un anno dopo la batosta subita a febbraio 2025: 3-0 secco. Il giorno in cui Inzaghi sfumò l’aggancio al Napoli di Antonio Conte, rimasto tre punti sopra. A guardarla oggi sembra un’altra vita: c’erano Kean, Dodo e Gosens, ma anche Beltran, Cataldi e Adli. L’Inter, prima di quel tris fiorentino, non perdeva una partita di Serie A con almeno tre gol di scarto dal 19 maggio 2019 contro il Napoli (1-4 in quel caso). La sfida, programmata il 1° dicembre, fu recuperata il 6 febbraio per via del malore subito da Edoardo Bove due mesi prima. Al 14º minuto di quel Fiorentina-Inter ebbe un arresto cardiaco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, Firenze e lo spettro di un anno fa: qui Inzaghi mancò l'aggancio scudetto

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