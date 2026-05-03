Scudetto di consolazione | meglio una finale di Champions persa che i campionati vinti così | Il commento

Ieri si sono visti momenti di emozione e delusione, con lacrime e festa, mentre i tifosi hanno vissuto un fine settimana intenso. Nel frattempo, le indagini in corso a Milano continuano a interessare alcune società e figure coinvolte nel mondo del calcio, senza che siano ancora state emesse decisioni definitive. La stagione sportiva si conclude con sentimenti contrastanti, tra vittorie e ombre legate alle inchieste giudiziarie.

Ieri le lacrime, oggi la festa, che per il momento non viene offuscata dalle ombre che si allungano dall’inchiesta di Milano. Questo campionato è la chiusura di un cerchio: pareggia i conti forse no, perché quella ferita era troppo profonda e brucerà a lungo, ma quantomeno li riequilibra un po’, lenisce l’animo nerazzurro. Dopo aver perso tutto, l’Inter è tornata vincere. Di questo scudetto aveva un dannato bisogno, dopo il drammatico epilogo della scorsa stagione, beffata in Italia dal Napoli di Antonio Conte, umiliata in Europa dal Psg, nello sfottò generale dei rivali. Un po’ come nel 2023, guarda caso anche lì dopo un campionato...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scudetto di consolazione: meglio una finale di Champions persa che i campionati vinti così | Il commento Notizie correlate LIVE Conegliano-Scandicci, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: finale di consolazioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19. LIVE Conegliano-Scandicci 0-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: finale di consolazioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Scudetto di consolazione: meglio una finale di Champions persa che i campionati vinti così | Il commento; Dietro lo scudetto già scritto, la vera corsa è un’altra; Zio Pino Kobe Udine difenderà lo scudetto ai tricolori di Monfalcone; La Champions League di volley è un affare turco: Scandicci sogna il ribaltone, poi cede all’Eczacibasi. Vani i 34 di Antropova. Pareva un ripiego, è diventato l’artefice dello scudetto: Chivu vincente al primo anno come solo CapelloChivu vince lo scudetto al primo anno, come aveva fatto solo Capello. Il protagonista del successo nerazzurro siede in panchina ... ilfattoquotidiano.it Inter, così perdi lo scudetto: radiografia di una squadra in crisiNerazzurri in frenata libera, ora la volata per il titolo è riaperta. Milan e Napoli inseguono con il vantaggio del calendario e di una condizione migliore. L’unica consolazione per l’Inter e anche ... panorama.it Marotta: "È lo scudetto dell'Inter e di Chivu, che può rimanere qui. Futuro Giovani italiani e stranieri esperti" - facebook.com facebook #Marotta: "È lo scudetto dell' #Inter e di Chivu, che può rimanere qui. Futuro Giovani italiani e stranieri esperti" x.com