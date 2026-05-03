Schianti sulle strade reggiane cinque feriti

Nella notte tra il 2 e il 3 maggio, alle 4:30, due veicoli si sono scontrati in via del Chionso, a Santa Croce di Reggio Emilia. L'incidente ha causato il ferimento di cinque persone, alcune delle quali in condizioni gravi. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i soccorsi. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell'incidente.

Reggio Emilia, 3 maggio 2026 - Due gravi incidenti si sono verificati sulle strade reggiane Nella notte, verso le 4,30, cinque persone sono rimaste ferite in uno schianto che ha coinvolto due veicoli in via del Chionso, a Santa Croce di Reggio. Al Santa Maria Nuova sono stati portati un ventenne (in condizioni giudicate piuttosto gravi), una ragazza di 25 anni, altri due giovani di 20 e 21 anni, oltre a un uomo quarantenne, tutti con traumi più lievi. Sul posto anche i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso svolte con il personale di tre ambulanze e dell’automedica. Verso le 8 altro incidente in via Fratelli Cervi a Montecchio, con un giovane di 24 anni finito fuori strada dopo una sbandata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Schianti sulle strade reggiane, cinque feriti Notizie correlate Leggi anche: Raffica di schianti sulle strade reggiane Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Schianti in Appennino, cinque persone ferite; Grave incidente in A1 a Reggio Emilia: l’auto esce di strada e finisce in un canale, due feriti; Schianto in autostrada. L’auto finisce nel canale. Due feriti, grave un 37enne; Schianto in auto in A1 feriti due giovani reggiani. Raffica di schianti sulle strade reggianeReggio Emilia, 13 marzo 2026 - Una raffica di incidenti stradali ha interessato le strade reggiane. Nella prima mattinata una donna è rimasta ferita nella sbandata della sua auto, tra Arceto di ... ilrestodelcarlino.it Schianto in auto in A1, feriti due giovani reggianiL'incidente nella notte in corsia sud al km 127 tra Parma e Reggio Emilia ... msn.com Cagliari, Lungo Saline teatro di due schianti: auto ribaltate e interventi d’urgenza - facebook.com facebook