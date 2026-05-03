Sceresini torna libero dopo il fermo | Rapiti in mare e trattati come terroristi da Israele

Dopo essere stati trattenuti dalla marina israeliana, alcuni membri della flottiglia diretta a Gaza sono tornati liberi. Tra loro c’è anche un cittadino proveniente dalla provincia di Sondrio. La flottiglia era partita con l’obiettivo di raggiungere la Striscia di Gaza, ma è stata fermata dalle forze israeliane durante il tentativo. La notizia del rilascio è stata confermata nelle ultime ore.

C’è anche il sondriese Andrea Sceresini tra i membri della flottiglia diretta a Gaza tornati in libertà dopo il fermo da parte della marina israeliana. Il giornalista valtellinese, imbarcato sulla “Holy Blu” della Global Sumud Flotilla, è riapparso sui social raccontando quanto vissuto nelle ore.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Sceresini libero a Creta: “Trattamento durissimo, come ai terroristi? Cosa scoprirai Come sono state gestite le 48 ore di detenzione a bordo? Chi sono i due attivisti ancora fermi in territorio israeliano? Perché... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Sceresini torna libero dopo il fermo: Rapiti in mare e trattati come terroristi da Israele; Liberato Andrea Sceresini, il reporter valtellinese arrestato sulla Global Sumud Flotilla; Sceresini libero a Creta | Trattamento durissimo come ai terroristi; Sceresini libero Presìdi collegati con la Flotilla. Sceresini libero. Presìdi collegati con la FlotillaAndrea Sceresini è stato liberato e sta bene. La notizia è arrivata in serata, nessun dettaglio su dove ... msn.com "Andrea Sceresini è stato liberato e sta bene". La notizia è arrivata in serata, nessun dettaglio su dove si... - facebook.com facebook