Scende dalla macchina per aiutare dopo un incidente | travolto e ucciso sul Grande raccordo anulare

Un giovane di 35 anni è deceduto questa mattina sul Grande raccordo anulare di Roma, all’altezza dell’uscita Tuscolana. Dopo aver sceso dalla propria vettura per prestare aiuto a un’auto coinvolta in un incidente, è stato travolto da un’altra auto in transito. La vittima è stata immediatamente soccorsa ma le ferite riportate si sono rivelate letali. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine e i soccorritori del 118.

Tragedia sul Grande raccordo anulare di Roma, all’altezza dell’uscita Tuscolana. Un giovane di 35 anni è morto all’alba travolto da una macchina dopo essersi fermato per prestare soccorso a un’auto coinvolta in un incidente. Inutili i soccorsi per lui. Altre tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Sul posto è arrivata per i rilievi la polizia stradale. Stando a una prima ricostruzione, sembra che due automobilisti di passaggio si siano fermati, accostando le loro macchine, per soccorrere i passeggeri di un altro veicolo coinvolto in un incidente. Sceso dalla sua macchina il 35enne è stato investito ed è morto sul colpo.🔗 Leggi su Open.online Violento scontro sui binari tra un camion carico di auto e un treno della linea Suzzara- Ferrara: tr Notizie correlate Leggi anche: Incidente sul Raccordo anulare: uomo travolto e ucciso. Due feriti gravi e traffico in tilt Roma: viabilita’ ripristinata dopo incidente mortale sul Grande raccordo anulareRipristinata la viabilità sul Grande Raccordo Anulare di Roma dopo un incidente mortale. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Scende per aprire cancello, donna muore travolta dalla propria auto nel Cosentino; In discesa dalla baita. Auto nella scarpata. Non ce la fa a 84 anni; Benevento, 18enne muore travolto dalla sua auto; La batteria allo stato solido da 1.500 km scende in strada. Fuscaldo, scende dall’auto per aprire il cancello: donna muore travoltaIl dramma nei pressi del cimitero, lungo la strada tra la Marina e il centro storico. Inutili i soccorsi, indagini in corso sulla dinamica ... cosenzachannel.it Tragedia in Calabria: scende dall'auto per aprire il cancello, la vettura la travolge, muore una 45enneLa vittima è rimasta schiacciata tra il veicolo e la recinzione della sua proprietà. Inutili i soccorsi dell'elisoccorso, l'intera ... zoom24.it Ciociaria Oggi. Global Genius · Casual Business. Chi sale e chi scende In edicola su Ciociaria Oggi - facebook.com facebook L'Under 16 scende in campo per il ritorno degli ottavi di finale contro la Roma Domenica 3 maggio Ore 11.00 Centro sportivo Fulvio Bernardini, Roma Forza ragazzi! x.com