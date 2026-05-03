Sbarchi migranti i numeri parlano chiaro | la situazione

Negli ultimi mesi, i dati sugli sbarchi di migranti mostrano un aumento costante. Le autorità hanno registrato un incremento nel numero di persone arrivate via mare, con picchi in alcune settimane. Le operazioni di soccorso e i trasferimenti nelle strutture di accoglienza si sono intensificati di conseguenza. Le statistiche ufficiali forniscono un quadro dettagliato di questa situazione, che continua a essere al centro di discussioni pubbliche e politiche.

I numeri, più di ogni slogan o polemica politica, raccontano con chiarezza l’andamento delle politiche migratorie italiane degli ultimi anni e, secondo questa lettura, certificano soprattutto un dato: sotto il governo guidato da Giorgia Meloni, con Matteo Piantedosi al Viminale, il cambio di passo nella gestione dell’immigrazione irregolare sarebbe diventato evidente. La diminuzione degli sbarchi, l’aumento dell’efficacia nei rimpatri e il calo progressivo delle tragedie nel Mediterraneo vengono indicati come i tre pilastri di una strategia che, numeri alla mano, avrebbe prodotto risultati concreti. Eppure, proprio di fronte a questi dati, emerge una critica politica interna al centrodestra: l’incapacità di comunicare con sufficiente forza i traguardi raggiunti.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In Consiglio ministri il ddl migranti. Notte di sbarchi a Pozzallo e Lampedusa

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