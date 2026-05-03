Un grande risultato Sbarchi migranti i numeri parlano chiaro | la situazione

Negli ultimi tempi, i dati sugli sbarchi di migranti mostrano un andamento che si distingue rispetto a periodi precedenti. Le cifre ufficiali indicano un incremento nel numero di persone arrivate via mare, evidenziando un trend che interessa diverse aree di origine e destinazione. Questi numeri vengono aggiornati regolarmente e compaiono nelle comunicazioni delle autorità competenti, offrendo un quadro preciso della situazione attuale.

I numeri, più di ogni slogan o polemica politica, raccontano con chiarezza l’andamento delle politiche migratorie italiane degli ultimi anni e, secondo questa lettura, certificano soprattutto un dato: sotto il governo guidato da Giorgia Meloni, con Matteo Piantedosi al Viminale, il cambio di passo nella gestione dell’immigrazione irregolare sarebbe diventato evidente. La diminuzione degli sbarchi, l’aumento dell’efficacia nei rimpatri e il calo progressivo delle tragedie nel Mediterraneo vengono indicati come i tre pilastri di una strategia che, numeri alla mano, avrebbe prodotto risultati concreti. Eppure, proprio di fronte a questi dati, emerge una critica politica interna al centrodestra: l’incapacità di comunicare con sufficiente forza i traguardi raggiunti.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

A Lampedusa sbarcano 130 migranti: a bordo anche una donna e il neonato partorito nella traversata

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