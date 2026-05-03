Sbalzato oltre il guardrail | centauro ferito dopo il volo nel campo

Un motociclista è rimasto ferito dopo aver perso il controllo del suo scooter e essere volato oltre il guardrail, atterrando in un campo adiacente alla strada. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente, cercando di capire cosa abbia portato alla perdita di stabilità del veicolo. Non sono ancora stati resi noti dettagli sulle circostanze che hanno permesso al motociclista di superare il guardrail.

? Cosa scoprirai Cosa ha causato la improvvisa perdita di controllo dello scooterone?. Come ha fatto il motociclista a superare il guardrail metallico?. Perché la Polizia Locale sta indagando sulla dinamica della manovra?. Quali sono le reali condizioni cliniche del centauro in ospedale?.? In Breve Soccorsi Suem 118 e Vigili del Fuoco di Conegliano intervenuti sul luogo.. Ferito trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria dei Battuti di Conegliano.. Polizia Locale effettua rilievi sulla provinciale 45 vicino al Bar Globus.. Incidente avvenuto domenica 3 maggio all'imbocco di via Marconi.. Un uomo è volato oltre il guardrail nel campo agricolo di Santa Lucia di Piave questo pomeriggio, domenica 3 maggio, dopo aver perso il controllo del suo scooterone all’imbocco della maxi rotatoria di via Marconi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sbalzato oltre il guardrail: centauro ferito dopo il volo nel campo Notizie correlate Leggi anche: Paura in via del Conero, giovane centauro finisce sotto al guardrail e viene sbalzato per 10 metri: è grave Leggi anche: Alba tragica a Vecchiano: centauro muore dopo lo schianto contro il guardrail Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Spaventoso incidente stradale a Torino: auto sbatte contro il palo, 30enne sbalzato fuori. Terribile schianto contro il guardrail: motociclista riporta l'amputazione di una gamba, ricoverato in gravi condizioni all'ospedalePAVIA DI UDINE (UDINE). Incidente motociclistico per un 47enne che è stato portato in gravi condizioni all'ospedale. Il mezzo si è distrutto nell'impatto contro il guardrail mentre il centauro è finit ... ildolomiti.it Moto fuori controllo sulla strada provinciale 3: centauro sbalzato per oltre venti metriGrave incidente nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada provinciale 3, nel tratto compreso tra Agrigento e Favara, nei pressi dello svincolo per l’area industriale. A rimanere ferito è stato un u ... scrivolibero.it