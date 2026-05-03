Savona la scuola Munari vota i libri con una cabina elettorale

A Savona, una scuola ha adottato un metodo insolito per coinvolgere gli studenti: votare i libri utilizzando una cabina elettorale. I bambini hanno sperimentato in prima persona l’esperienza di andare al seggio, entrando nella cabina e scegliendo i loro libri preferiti. L’attività ha unito il momento di lettura a quello della partecipazione, offrendo agli studenti una possibilità di vivere in modo pratico il rito del voto.

? Cosa scoprirai Come hanno replicato i bambini l'esperienza dei genitori al seggio?. Cosa hanno scoperto i piccoli elettori entrando nella cabina elettorale?. Perché la scuola ha scelto proprio il tema della curiosità?. Quando verranno annunciati i titoli vincitori del premio Nati per Leggere?.? In Breve 43 bambini della scuola Munari di via della Tagliata hanno votato per il premio.. Il concorso Nati per Leggere 2026 prevede la selezione di 10 titoli pubblicati.. I risultati della categoria crescere con i libri saranno comunicati nel mese di giugno.. L'attività didattica si è svolta in concomitanza con le consultazioni referendarie dei genitori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Savona, la scuola Munari vota i libri con una cabina elettorale Notizie correlate Tessera elettorale digitale, Zangrillo: “Si vota con lo smartphone. La tecnologia è alleata della Pa”“Introduciamo la tessera elettorale digitale, che consentirà finalmente di andare a votare soltanto con lo smartphone”. Referendum, scattano la foto nella cabina elettorale: due denunce a CatanzaroEntrano nella cabina elettorale per esprimere la loro preferenza sul referendum sulla giustizia ma subito vengono fermati.