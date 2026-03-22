Entrano nella cabina elettorale per esprimere la loro preferenza sul referendum sulla giustizia ma subito vengono fermati. Il motivo? Avrebbero fotografato le loro schede. È successo a Catanzaro. Le due persone coinvolte sono state denunciate. Ad accorgersi del comportamento sospetto dei due sono stati i componenti del seggio elettorale, il cui presidente ha immediatamente segnalato l'episodio ai carabinieri dell'Arma. Arrivate sul posto, le forze dell'ordine hanno effettuato le verifiche del caso e fatto scattare la denuncia. Il voto dei due denunciati, invece, è stato annullato. Successivamente le operazioni di voto sono proseguite regolarmente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Referendum, scattano la foto nella cabina elettorale: due denunce a Catanzaro

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