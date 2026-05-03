Sassuolo-Milan dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni

Alle 15:00, al Mapei Stadium, si sfidano Sassuolo e Milan in una partita valida per il campionato di Serie A. L'incontro sarà trasmesso in diretta su DAZN, sia in televisione che in streaming. Le formazioni ufficiali sono state annunciate dai rispettivi allenatori, Grosso per il Sassuolo e Allegri per il Milan.

Sassuolo e Milan si affrontano alle ore 15:00 al Mapei Stadium, con diretta TV e streaming su DAZN. Le formazioni di Grosso e Allegri.🔗 Leggi su Fanpage.it

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