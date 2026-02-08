Sassuolo-Inter dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni

Questa sera il calcio torna protagonista al Mapei Stadium. Alle 18:00, Sassuolo e Inter scendono in campo per la sfida di Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky e disponibile in streaming su DAZN, Sky Go e NOW.

La partita di Serie A Sassuolo-Inter si gioca oggi domenica 8 febbraio 2026 alle 18:00 al Mapei Stadium: diretta in TV su Sky e streaming su DAZN, Sky Go e NOW. Probabili formazioni: le scelte di Chivu e Grosso.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Sassuolo Inter

La sfida tra Milan e Sassuolo si disputa oggi alle 12:30, valida per la 15ª giornata di Serie A.

Napoli-Sassuolo, partita valida per l’anticipo della 21ª giornata di Serie A 202526, si disputerà allo stadio Diego Armando Maradona alle ore 18:00.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Sassuolo-Napoli 0-2: gol e highlights | Serie A

Ultime notizie su Sassuolo Inter

Argomenti discussi: Sassuolo-Inter, dove vederla in TV; Sassuolo-Inter: orario e dove vederla in TV e streaming; Sassuolo-Inter (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico; Sassuolo-Inter: probabili formazioni, orario, dove vederla classifica e calendario Serie A.

Sassuolo-Inter come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orarioDove Vedere il match di Serie A tra Sassuolo-Inter in TV e Streaming. Diretta Sky o DAZN? Scopri Data e Orario, Arbitro e VAR. sport.virgilio.it

Sassuolo-Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie AREGGIO EMILIA - Continuare la striscia positiva per mantenere il vantaggio in vetta alla classifica: questo l'obiettivo dell'Inter capolista che nel 24° turno di campionato va in scena al Mapei Stadiu ... tuttosport.com

It’s ! @SerieA_EN: Sassuolo- #Inter Mapei Stadium, Reggio Emilia 18:00 CET / 12:00 EST x.com

Secondo Sky Sport l'Inter dovrebbe affrontare il Sassuolo con questa formazione Chivu deve fare i conti con le assenze di Barella e Calhanoglu, oltre che di Dumfries In attacco c'è Thuram insieme a Lautaro Martinez Vi piace questa formazione # facebook