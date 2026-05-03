Domenica 3 maggio 2026 alle 15:00 si disputerà la partita tra Sassuolo e Milan. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, così come le quote e i pronostici degli esperti. L'allenatore del Milan punta a migliorare l’attacco, cercando una vittoria che potrebbe assicurare l’ingresso alla prossima Champions League. La squadra neroverde si prepara all’incontro in casa, con l’obiettivo di ottenere un risultato favorevole davanti al proprio pubblico.

Al Milan serve un ultimo sforzo per guadagnarsi l’ingresso alla prossima edizione della Champions League e ha bisogno di un risultato positivo nella prossima trasferta sul campo del Sassuolo. I rossoneri godono di un vantaggio di 6 punti su Como e Roma ma devono riprendere a marciare in questo finale di stagione se non vogliono. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Sassuolo-Milan (domenica 03 maggio 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Allegri vuole ritrovare il suo attacco

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