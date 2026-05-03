Sassuolo-Milan 2-0 | sprofondo rossonero il Diavolo in 10 da metà primo tempo Ora la zona Champions vacilla

Il Milan ha subito una sconfitta per 2-0 contro il Sassuolo, con i gol di Berardi e Laurienté. La squadra rossonera ha giocato in dieci uomini già a partire dalla metà del primo tempo. La sconfitta mette in discussione la posizione in zona Champions: la Roma, che scenderà in campo domani, potrebbe ridurre lo svantaggio a tre punti.

Milano, 3 maggio 2026 – Il Milan sprofonda contro il Sassuolo sotto i colpi di Berardi e Laurienté. Ora anche la zona Champions vacilla: la Roma, in campo domani, può portarsi a -3. Numeri da incubo per la squadra di Allegri, rimasta in dieci a metà primo tempo per l’espulsione di Tomori: dopo una striscia di 24 risultati utili consecutivi, 5 ko nelle ultime 10 gare, una sola rete in 5 partite, più di due mesi senza il timbro di un attaccante. Sassuolo vs Milan nella foto Rafael Leao (Milan) delusione dopo il gol subito e giocatori Sassuolo esultanza dopo il gol del 2 a 0 Reggio Emilia 03-05-2026 Mapei Stadium - Stadio Città del Tricolore Sassuolo vs Milan Campionato Serie A Enilive - 35a giornata foto Roberto GaravagliaAgenzia Aldo Liverani sas La bestia nera del Sassuolo .🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sassuolo-Milan 2-0: sprofondo rossonero, il Diavolo in 10 da metà primo tempo. Ora la zona Champions vacilla Sassuolo-Milan 0-3 | La doppietta di Stoki e Kyvåg trascinano le rossonere | #SerieAWomenAthora Notizie correlate Sassuolo-Milan 2-0: è sprofondo rossonero, il Diavolo in 10 da metà primo tempo. Ora la zona Champions vacillaMilano, 3 maggio 2026 – Il Milan sprofonda contro il Sassuolo sotto i colpi di Berardi e Laurienté. Leggi anche: Milan-Torino 1-1 (45?): Simeone risponde a Pavlovic, ma pessimo primo tempo del Diavolo Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sassuolo-Milan: probabili formazioni e statistiche; Sassuolo-AC Milan, Serie A 2019/20: Time Machine; Sassuolo-Milan pronostico risultato quote IA 35ª giornata Serie A; Sassuolo-Milan, dove vederla in tv e streaming: data e orario. Sassuolo-Milan 2-0, Berardi e Laurienté mandano k.o. i rossoneri: le statistiche del matchIl Milan di Allegri crolla sotto i colpi di un Sassuolo perfetto: finisce 2-0 con reti di Berardi e Laurienté, le statistiche della gara ... derbyderbyderby.it Sassuolo-Milan 2-0, gol e highlights. Reti di Berardi e Laurienté, espulso TomoriNovità in attacco per Allegri, che sceglie Nkunku (e non Pulisic) accanto a Leao. Out l'indisponibile Modric sostituito da Jashari, dentro anche Estupinan al posto di Bartesaghi. Grosso ritrova Berard ... sport.sky.it Queste le parole del Mister nel post partita Dazn di Sassuolo-#Milan "Non si deve prendere gol così, a inizio primo e secondo tempo...abbiamo buttato un jolly. Sarei felice di conquistare la Champions anche all'ultima giornata..." Segui il link nel primo com facebook #SerieA, #SassuoloMilan 2-0: il tabellino del match #Milan #AcMilan #Sassuolo x.com