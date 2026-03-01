Sassuolo che impresa In 10 dal 16' del primo tempo vince 2-1 sull' Atalanta

Il Sassuolo ha battuto l'Atalanta per 2-1 al Mapei Stadium, nonostante siano rimasti in dieci uomini dal 16' del primo tempo. L'Atalanta ha subito il gol del vantaggio, ma ha trovato il pareggio prima dell'intervallo. Nel secondo tempo, il Sassuolo ha segnato il gol decisivo lasciando i tre punti in casa. La partita si è conclusa con la vittoria del team di casa.

AGI - L' Atalanta paga dazio per le fatiche europee e frena al Mapei Stadium, perdendo 2-1 contro il Sassuolo. Sono i neroverdi di Grosso, infatti, a portarsi a casa i tre punti, nonostante una partita giocata in dieci dal 16', a causa del rosso diretto rimediato da Pinamonti. Il Sassuolo trova una rete per tempo: prima va a segno Kone, poi Thorstvedt. Per la Dea, invece, è Musah ad accorciare il punteggio nel finale. Dall'episodio dell' espulsione in poi, paradossalmente, è sembrata l'Atalanta la squadra in inferiorità numerica. I ragazzi di Palladino si svegliano troppo tardi e hanno le occasioni migliori solo dopo aver subito il 2-0. La prima grande chance del match ce l'ha comunque l'Atalanta al 10' con Zalewski, il cui destro esce di pochissimo.