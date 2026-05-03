Sassuolo l’ex ospedale torna all’asta | via i vincoli edilizi

L'ex ospedale di Sassuolo torna all'asta dopo che i vincoli edilizi sono stati rimossi. I padiglioni degli anni Settanta subiranno modifiche, consentendo interventi di ristrutturazione e riqualificazione. La precedente vendita, con base d'asta di 3,5 milioni di euro, non ha avuto offerte. La rimozione dei vincoli apre nuove possibilità per l'uso dell'edificio, che resta ancora in attesa di essere aggiudicato.

?? Cosa scoprirai Come cambieranno i padiglioni degli anni Settanta dopo la rimozione dei vincoli? Perché l'asta precedente da 3,5 milioni era finita nel vuoto? Quali strutture sanitarie riceveranno i fondi derivanti dalla vendita? Quando inizierà ufficialmente il nuovo bando per i 10mila metri quadrati??? In Breve Base d'asta prevista a 4 milioni di euro dopo il fallimento estivo. Rimozione vincoli Soprintendenza entro giugno per i padiglioni anni Settanta. Proventi destinati a Casa Va .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sassuolo, l’ex ospedale torna all’asta: via i vincoli edilizi Notizie correlate Ospedale vecchio all’asta: "Vincoli rimossi"Ci riprova, l’Azienda USL di Modena, ed entro il prossimo autunno è pronta a rimettere all’asta, per venderla, la struttura presso la quale sorgeva... Ospedale di Sassuolo, "Non è colpa mia" dona 1.500 all'Ostetricia di SassuoloIl ricavato della sesta edizione dell’evento "Insieme per la vita", è stato consegnato stamattina, 10 febbraio, in Ospedale a Sassuolo, dalle socie... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Ospedale vecchio all’asta: Vincoli rimossi; Ospedale vecchio all’asta | Vincoli rimossi. Ospedale vecchio all’asta: Vincoli rimossiSassuolo, la direttrice Ronchetti. La Soprintendenza ha tolto il veto sulla parte edificata negli anni ’70: si possono costruire abitazioni ... ilrestodelcarlino.it