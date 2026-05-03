L'Azienda USL di Modena ha annunciato che entro l'autunno ripresenterà all'asta la struttura dell'ex ospedale di Sassuolo, dopo aver rimosso i vincoli che precedentemente ne limitavano la vendita. La decisione arriva dopo aver completato le procedure di sblocco dei vincoli imposti sulla proprietà, rendendo possibile la messa all'asta senza restrizioni. La struttura si trova nel centro della città e il nuovo bando sarà pubblicato nelle prossime settimane.

Ci riprova, l’Azienda USL di Modena, ed entro il prossimo autunno è pronta a rimettere all’asta, per venderla, la struttura presso la quale sorgeva il vecchio ospedale di Sassuolo. Questa volta con buone possibilità, ha fatto capire la direttrice del Distretto sanitario Sabrina Ronchetti, che l’asta stessa vada a buon fine. Si parla di oltre 10mila metri quadrati di estensione che giacciono da un ventennio in stato di abbandono, collocati in pieno centro cittadino, e di un investimento non privo di potenziale dal punto di vista immobiliare le cui potenzialità, fin qua, sono state di fatto azzerate da una serie di vincoli che gravano sulla struttura.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ospedale vecchio all’asta: "Vincoli rimossi"

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