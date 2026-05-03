San Marino ribalta il Grosseto | colpo decisivo di Guevara al 9° inning

Nel settimo inning, il Grosseto era in vantaggio grazie a un punto segnato, ma nel nono inning il San Marino ha pareggiato con un battitore che ha colpito un fuoricampo. Al nono, il San Marino ha ottenuto il colpo decisivo grazie a un errore difensivo del Grosseto, che ha permesso a Guevara di segnare il punto della vittoria. La partita si è conclusa con il San Marino che ha ribaltato il risultato iniziale.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il San Marino a recuperare l'inerzia nel nono?. Chi ha permesso al Grosseto di andare in vantaggio nel settimo?. Perché la prestazione di Palumbo non è bastata per chiudere subito?. Quali conseguenze avrà questo risultato sulla classifica del girone B?.? In Breve Palumbo domina per otto inning con otto strikeout e nessun bases ball concesso.. Barbuena segna per il Grosseto al settimo inning sfruttando l'errore difensivo di Diaz.. Angulo e Colmenares preparano il terreno per il fuoricampo decisivo di Guevara.. San Marino totalizza 8 valide contro la singola valida ottenuta dal Grosseto.. Jhorjan Guevara ha colpito la palla nel nono inning per regalare un successo da 4-1 al San Marino Baseball contro il Grosseto, ribaltando completamente le sorti della gara.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Marino ribalta il Grosseto: colpo decisivo di Guevara al 9° inning Notizie correlate San Marino sfida il Grosseto: i Titani puntano al record a Serravalle? Cosa sapere San Marino e Grosseto si affrontano oggi a Serravalle per il doppio confronto. San Marino, derby decisivo tra crisi societaria e lotta salvezza? Cosa sapere San Marino sfida la Sammaurese domenica al campo Calbi di Cattolica. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Tabellino partita Vigor Senigallia vs San Marino Calcio; Boutique depredata, bottino da 50mila euro: recuperate le borse griffate e 250 paia di occhiali rubati a San Marino; Scheda squadra San Marino Academy; Scheda squadra San Marino Calcio. Guevara da grande slam. San Marino regola GrossetoI titani vincono gara1 per 4-1 riuscendo a ribaltare il match in un giro di mazza. Decisivo per ribaltare una partita complicata il fuoricampo da quattro punti. ilrestodelcarlino.it San Marino. Reggenti: ''La libertà di stampa non è un privilegio concesso a una categoria'' - facebook.com facebook