A Jesi si è svolto un concerto dedicato alla festa di San Giuseppe, con la partecipazione di diverse generazioni di persone. L’evento ha visto esibirsi artisti locali e gruppi musicali che hanno portato sul palco brani di vari generi, coinvolgendo il pubblico presente. La manifestazione ha attirato numerosi spettatori, creando un’atmosfera di festa e comunione nella comunità.

Jesi (Ancona), 17 marzo 2026 – La forza della musica, la vivacità del ritmo moderno e il calore di una comunità che si ritrova. In occasione dei festeggiamenti per San Giuseppe, la città di Jesi si prepara a vivere un appuntamento imperdibile all’insegna dell’armonia e della condivisione. Domenica prossima (ore 17) la chiesa di San Giuseppe aprirà le sue porte a un evento corale straordinario che vedrà l’incontro tra due eccellenze del territorio: la Corale Santa Lucia Jesi Aps e la corale Vincenzo Cruciani di Ancona. Niente toni austeri e solenni: il concerto è stato pensato per essere un’esplosione di allegria. Il programma proposto dai due cori si concentrerà sulla musica moderna, con brani ritmati e trascinanti capaci di unire generazioni diverse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Note di gioia per San Giuseppe: a Jesi il concerto che unisce le generazioni

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Una torta per un 19/o compleanno con una svastica e il simbolo delle Ss: è stata realizzata dalla pasticceria di Matera, Note di Gusto, che ha postato una foto su Instagram, diventata in pochi minuti virale, suscitando commenti negativi da parte di molti utenti. # x.com