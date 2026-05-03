Sampdoria Tey rivela | L’obiettivo è quello di riportare il club in Serie A Con Manfredi visioni diverse sul futuro

Joseph Tey ha parlato del momento attuale e delle prospettive della Sampdoria in un’intervista rilasciata a Il Secolo XIX. Ha spiegato che l’obiettivo principale è riportare il club in Serie A, mentre ha anche menzionato divergenze di vedute con il presidente riguardo al futuro della società. Le sue parole forniscono un quadro delle intenzioni e delle differenze interne alla gestione del club.

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