L'anti-supereroe di Stallone torna in prima serata su Rai 4 nel film diretto da Julius Avary, rivelando il misterioso segreto del controverso personaggio. Samaritan è un film di supereroi che si distacca da tutto il resto. Lontano da saghe come DC e Marvel, si tratta di un prodotto originale diretto da Julius Avary nel 2022. La pellicola, in arrivo stasera in prima serata su Rai 4, vede protagonista la star Sylvester Stallone nei panni di un ex eroe malmesso che cela la sua identità dietro un'esistenza ai margini finché non salva un ragazzino di 13 anni, Sam Cleary (Javin 'Wanna' Walton). Sam si convince, così che Joe Smith, che di mestiere fa il netturbino, sia l'eroe conosciuto come Samaritan, creduto morto da tempo.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Samaritan stasera in tv: Sylvester Stallone supereroe e quel colpo di scena davvero speciale

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