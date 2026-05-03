Sabato sera di paura | assalto armato di due rapinatori dentro il locale affollato

Sabato sera di paura al Cillà’s Pub di Matino, quando due rapinatori armati sono entrati improvvisamente nel locale affollato. L’evento ha causato scompiglio tra i clienti e il personale, interrompendo bruscamente l’atmosfera serena che si respirava prima dell’incidente. La scena si è svolta in via del Timo, dove le autorità sono intervenute per gestire la situazione e avviare le indagini.

MATINO – L’atmosfera conviviale del Cillà’s Pub, noto locale di Matino, in via del Timo, è stata interrotta in maniera molto brusca, ieri sera, quando sono balzati all’improvviso sulla scena un paio di rapinatori armati. Il tutto, attorno alle 23, nel momento di massima affluenza per il sabato.🔗 Leggi su Lecceprima.it The War of the Worlds by H. G. Wells | Full Audiobook with Read-Along Text | Cori Samuel Edition Notizie correlate Spray al peperoncino in un locale, sabato sera di paura a SaronnoCi sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione… Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: #ORIZZONTI – Ho 24 anni e ho paura: convincetemi a restare; Sparatoria al gala dei corrispondenti a Washington: paura durante la serata con Donald Trump. Le parole del presidente Usa: È scioccante quando succedono queste cose; Guasto all’aliante che atterra vicino alla ciclabile: paura per due persone a bordo; Paura al rally del Salento, getta bengala sulla pista e mette in pericolo i piloti - Video. Paura della bufera, il Gran Premio di Miami cambia orario e attiva il protocollo Rain Hazard: cosa è a che ora scatterà il viaLa decisione è stata presa nella serata di sabato, notte italiana: per il serio rischio fi piogge forti e temporali il Gran Premio di Miami è stato anticipato di tre ore. Si corre alle 13 local time, ... corrieredellosport.it Suv contromano nella notte a Formello, coppia di Capranica salva per miracoloSull’episodio sono stati avviati gli accertamenti necessari per individuare il veicolo e chiarire la dinamica dei fatti FORMELLO – Attimi di paura nella ta ... etrurianews.it La mia grigliata del sabato sera... Cosce di pollo insaporite di aromi e spezie varie in contorno di zucchinette, cipolletta, pomodoro sempre cotti sulla griglia. - facebook.com facebook Sabato sera al Sinigaglia! Il Napoli affronta il Como 1907 sabato 2 maggio alle 18:00 in trasferta per una sfida di Serie A. Le maglie indossate e firmate sono ora live su @MatchWornShirt l.mws.com/1zFEOs #ForzaNapoli x.com