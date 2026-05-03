Oggi alle 15,30 si gioca al Bonori l’incontro tra Emil Banca Bologna e Colorno, valido per il campionato di rugby di serie B. La squadra bolognese cerca di conquistare la promozione in serie A e si presenta all’appuntamento con fiducia, dopo aver dichiarato di essere pronta a fare l’ultimo passo. L’evento rappresenta un momento decisivo per la formazione emiliana, con la vittoria che potrebbe cambiare il loro destino nel torneo.

L’ultimo passo verso la serie A. Appuntamento con la storia per l’ Emil Banca Bologna. Alle 15,30 la formazione diretta da Andrea Balsemin al Bonori affronta l’ultima fatica. Con in mano il proprio destino capitan Chico e compagni devono battere, con il punto di bonus addizionale il Colorno per conquistare, senza attendere il risultato dagli altri campi Bergamo e Brescia, la promozione in serie A. Manca l’ultimo passo ed è normale che dopo due settimane di sosta, l’attesa sia andata crescendo per quello che potrebbe essere un risultato storico per il movimento. Il centro sportivo Bonori è pronto per accogliere il grande pubblico, che farà registrare il record di presenze.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rugby serie B: ore 15,30 al Bonori c’è il Colorno. Bologna sogna la A. Balsemin: "Ci siamo»

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