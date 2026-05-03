Nella corsa che si è disputata a Leysin, il leader della classifica generale ha affrontato una sfida serrata con un avversario che ha tentato di attaccarlo nel finale. Durante la gara sono stati coinvolti altri ciclisti, tra cui due atleti che occupano posizioni di rilievo nella classifica, pronti a sfruttare eventuali opportunità. La competizione si è infiammata anche nella lotta per il terzo posto, con un atleta che ha dovuto resistere alle pressioni di un avversario in ascesa.

? Cosa scoprirai Come potrà Lipowitz sfruttare Roglic e Martinez per battere Pogacar?. Chi riuscirà a difendere il terzo posto dalle pressioni di Plapp?. Quali corridori italiani animeranno i saliscendi tra Vulliens e Aigle?. Perché la maglia del leader appare priva di loghi commerciali?.? In Breve Percorso di 182.8 km con salita finale a Leysin di 14.3 km al 5.9%.. Lipowitz punta al podio con il supporto di Roglic e Martinez.. Lenny Martinez difende il terzo posto da Nordaghen e Plapp.. Mollema, Quintana, Frigo e Caruso potrebbero animare la fuga durante la gara.. Tadej Pogacar punta al trionfo finale a Leysin questa domenica 3 maggio 2026, con una tappa di 182.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Romandia, Pogacar sfida Lipowitz sul finale di Leysin

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