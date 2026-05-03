Roma smascherato finto cieco al volante | sequestrati oltre 104mila euro

A Roma è stato scoperto un uomo che si spacciava per cieco assoluto, percependo pensione e indennità di accompagnamento. Tuttavia, durante le verifiche, è stato trovato alla guida di un'auto e ha richiesto il porto d'armi. Sono stati sequestrati oltre 104.000 euro tra denaro e titoli, mentre l'uomo è stato denunciato per false dichiarazioni e truffa ai danni dello Stato.

Si muoveva con disinvoltura per strada, attraversava senza esitazioni e, soprattutto, guidava. Una quotidianità incompatibile con la condizione di cieco assoluto che gli aveva consentito, per anni, di incassare indebitamente denaro pubblico. È così che un uomo di 60 anni è finito al centro di un'indagine coordinata dalla Procura di Velletri, culminata con un sequestro preventivo di oltre 104mila euro eseguito dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Roma.,, Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo percepiva dal 2018 la pensione di invalidità civile e l’indennità di accompagnamento, benefici riservati a chi è totalmente privo della vista.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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