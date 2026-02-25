Scomparso da casa il 15enne di Carpi è stato ritrovato a bordo di un treno

Decisivo il senso civico di un passeggero che lo ha riconosciuto e l'intervento del capotreno. Il ragazzo, recuperat dai Carabineri, sta bene ed è già tornato riabbracciare la sua famiglia Un sospiro di sollievo che spazza via ore di profonda angoscia. Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda del 15enne che si era allontanato volontariamente domenica sera dalla sua abitazione di Carpi. Il ragazzo è stato rintracciato nel pomeriggio di oggi, in buone condizioni di salute, e ha già potuto riabbracciare i suoi genitori, chiudendo felicemente un caso che aveva tenuto con il fiato sospeso l'intera comunità locale e generato un'imponente mobilitazione sui social network. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

