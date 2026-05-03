Risultati Serie A Sassuolo-Milan 2-0 | tabellino e marcatori | News

Nella partita della 35ª giornata della Serie A 2025-2026, il Sassuolo ha battuto il Milan con il punteggio di 2-0. La gara si è disputata in casa del Sassuolo e ha visto i padroni di casa segnare due gol senza subire reti. I marcatori sono stati due giocatori del Sassuolo, che hanno portato a casa i tre punti. Il tabellino completo della partita è disponibile con tutti i dettagli sui marcatori e le statistiche.

Perde ancora e perde male il Milan di Massimiliano Allegri in un girone di ritorno da incubo: a Reggio Emilia il Sassuolo di Fabio Grosso si impone agevolmente, 2-0, sui rossoneri al termine di una partita dominata praticamente dall'inizio alla fine. Pronti-via e i padroni di casa vanno in vantaggio (5') con il bel sinistro di Domenico Berardi sul palo più lontano. La gara, poi, si complica ulteriormente a metà primo tempo (24') per via dell'espulsione di Fikayo Tomori per doppia ammonizione. A quel punto il Diavolo, di fatto, scompare dal campo. Al primo tiro in porta della ripresa, 47', con Armand Laurienté arriva il raddoppio degli emiliani e per il Milan non c'è praticamente più nulla da fare.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Risultati Serie A, Sassuolo-Milan 2-0: tabellino e marcatori | News Notizie correlate Risultati Serie A, Pisa-Milan 1-2: tabellino e marcatori | NewsVince, soffrendo, il Milan di Massimiliano Allegri sul campo del Pisa di Oscar Hiljemark: 1-2 per i rossoneri il risultato finale alla 'Cetilar... Risultati Serie A, Milan-Como 1-1: tabellino e marcatori | NewsMantiene l'imbattibilità il Milan di Massimiliano Allegri che, a 'San Siro', contro l'ostico Como di Cesc Fàbregas, pareggia 1-1 nel recupero della... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Serie A: Torino-Inter 2-2, vince il Como. Milan-Juventus 0-0. VIDEO; Calcio, risultati Serie A, Napoli blinda la Champions; Serie A: risultati e classifica; Fiorentina contro Sassuolo risultati in diretta, testa a testa e formazioni. Serie A, Bologna-Cagliari 0-0. Ora Sassuolo-Milan. Stasera l’Inter può vincere lo scudettoLeggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, Bologna-Cagliari 0-0. Ora Sassuolo-Milan. Stasera l’Inter può vincere lo scudetto ... tg24.sky.it Risultati Serie A, classifica | Pari Bologna: ora tocca al Milan! Diretta gol live score (oggi 3 maggio 2026)Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score delle partite che si giocano oggi, domenica 3 maggio 2026, per la 35^ giornata di campionato. ilsussidiario.net I risultati del primo turno playoff di Serie D. De Simone e Guarino fanno volare il Casapesenna, il Martino passa dal dischetto. Avanti di misura anche Anima, Cimitile e San Giuseppe facebook