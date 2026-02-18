Risultati Serie A Milan-Como 1-1 | tabellino e marcatori | News

Il Milan e il Como hanno pareggiato 1-1 nel recupero della 24ª giornata di Serie A, giocato a San Siro. La partita si è conclusa con un gol di Leao per i padroni di casa e una rete di Mota per gli ospiti, che hanno portato a casa un punto importante. Il risultato riflette le difficoltà del Milan nel capitalizzare le occasioni, mentre il Como ha dimostrato solidità difensiva. La partita ha attirato l’attenzione di molti tifosi, curiosi di vedere come si evolverà la stagione.

Mantiene l'imbattibilità il Milan di Massimiliano Allegri che, a 'San Siro', contro l'ostico Como di Cesc Fàbregas, pareggia 1-1 nel recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026. Peccato, però, che con questi due punti persi ora l'Inter, capolista del torneo, sia ufficialmente a + 7 sui rossoneri e lanciata verso lo Scudetto. Dopo una prima mezzora equilibrata, un errore di Mike Maignan spiana la strada a Nico Paz (32') per il vantaggio ospite. Nella ripresa il Milan alza i giri del motore e pareggia a metà ripresa (64') con un bel pallonetto dalla distanza di Rafael Leão sull'assist, il primo in rossonero, di Ardon Jashari.