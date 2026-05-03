Rischia di morire soffocata da un boccone salvata dal titolare della pizzeria

Una donna ha rischiato di soffocare durante una serata in pizzeria a Sava, in provincia di Taranto. La situazione è stata immediatamente affrontata dal titolare del locale, che ha messo in atto le manovre di primo soccorso per aiutarla a respirare di nuovo. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza, che hanno assistito la donna e l’hanno portata in ospedale per ulteriori controlli.

Una serata in pizzeria ha rischiato di trasformarsi in tragedia a Sava, in provincia di Taranto, dove una donna è stata salvata dal titolare del locale dopo essere rimasta soffocata da un boccone di cibo. L’episodio è avvenuto all’interno della pizzeria Sirò. La cliente era seduta a tavola con due amiche quando, all’improvviso, qualcosa le è andato di traverso, provocando un’ostruzione delle vie aeree. In pochi istanti la donna ha iniziato a manifestare evidenti difficoltà respiratorie. Le amiche hanno tentato di prestarle soccorso, ma la situazione ha richiesto un intervento immediato. L'intervento A quel punto è intervenuto Silvio, titolare della pizzeria, maestro pizzaiolo e volto noto anche sui social.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Rischia di morire soffocata da un boccone, salvata dal titolare della pizzeria Notizie correlate Leggi anche: Rischia di soffocare per un boccone in pizzeria, donna salvata con la manovra di Heimlich dai cittadini Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Rischia di morire soffocata da un boccone, salvata dal titolare della pizzeria; Neonato rischia di soffocare: salvato al telefono da un operatore del 118 - POP; Suicidio assistito, il caso Wendy Duffy: 56enne in buona salute domani morirà in clinica Svizzera; Orfana del figlio, Wendy troverà la morte per eutanasia in una clinica svizzera. Rischia di morire soffocata da un boccone, salvata dal titolare della pizzeriaUna serata in pizzeria ha rischiato di trasformarsi in tragedia a Sava, in provincia di Taranto, dove una donna è stata salvata dal titolare del locale dopo essere rimasta soffocata ... quotidianodipuglia.it Padova, bimbo di 9 mesi rischia di soffocare: salvato dalla mamma con l’aiuto al telefono di un infermiere del Suem 118Padova, bimbo di 9 mesi rischia di soffocare: salvato dalla mamma con l'aiuto al telefono di un infermiere del Suem 118 ... nursetimes.org Masala: “Merz rischia di cadere. È solo l’inizio del disimpegno, a giugno annunci per altri partner” x.com Rischia di esplodere il caso Insigne a Pescara Il calcio di rigore tirato da Russo, sbagliato, rischia di condannare il Pescara alla retrocessione, ma ci si chiede perché non sia stato calciato da Insigne. L'allenatore del Pescara Gorgone ha dichiarato: - facebook.com facebook