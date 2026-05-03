La vicesindaca e assessore alla Casa ha annunciato che saranno destinati 300.000 euro in fondi per il restyling degli alloggi. La cifra verrà inserita nella prossima variazione di bilancio, in risposta alle dichiarazioni di un consigliere comunale della Lega. La discussione riguarda l’assegnazione di risorse dedicate alla riqualificazione degli alloggi pubblici.

La vicesindaca e assessore alla Casa Roberta Crudeli risponde al consigliere comunale della Lega Andrea Tosi, e annuncia trecentomila euro di fondi che saranno inseriti nella prossima variazione di bilancio. Serviranno per la ristrutturazione degli alloggi popolari. Tosi nei giorni scorsi aveva proposto attraverso una mozione di seguire l’esempio di Massa e investire nella ristrutturazione di case popolari, in modo da garantire più case ai cittadini. Tosi aveva parlato di oltre duecento alloggi di edilizia popolare inagibili. Crudeli in sostanza dice che il restyling era già nei piani dell’amministrazione comunale e che era già stato detto in Consiglio comunale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Restyling degli alloggi: "Pronti 300mila euro"

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