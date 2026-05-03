Remigrazione | una parola tanti silenzi

Il verbo "remigrare" ha una storia rispettabile. Compare già nel tardo Cinquecento, tra le pieghe dello “Spaccio de la bestia trionfante”, un testo allegorico di filosofia morale di Giordano Bruno, dove significa semplicemente "ritornare". Una parola tranquilla, quasi domestica. Poi, come accade.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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