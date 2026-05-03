Reinserimento lavorativo in Umbria stipulata una convenzione per le persone con disabilità da lavoro

La giunta regionale ha approvato, con delibera n. 385 del 22 aprile 2026, uno schema di convenzione dedicato al reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro in Umbria. La decisione riguarda il protocollo di collaborazione tra le istituzioni e le organizzazioni coinvolte per favorire il ritorno al lavoro di questa categoria di lavoratori. La convenzione definisce le modalità operative e le aree di intervento previste.

Con delibera n. 385 del 22 aprile 2026 la giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione per il reinserimento in ambito lavorativo di persone con disabilità da lavoro.L’accordo, stipulato fra Regione Umbria, Arpal e Inail mira alla reintegrazione degli infortunati agevolando il.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Regione Lazio, 10 milioni di euro per favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilitàLa Regione Lazio ha pubblicato un avviso pubblico per finanziare misure destinate a favorire l’inserimento e la permanenza nel mondo del lavoro delle... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Umbria: convenzione Regione-Arpal-Inail su inserimento lavorativo disabili; L'Umbria apre la strada: agenzie per il diritto allo studio e cooperazione sociale si alleano per il lavoro delle persone con disabilità; Patto per il lavoro in Umbria: accordo contro il dumping contrattuale nel commercio e turismo; Stelle al merito, l'Umbria celebra diciotto nuovi Maestri del lavoro. Umbria: convenzione Regione-Arpal-Inail su inserimento lavorativo disabili(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 apr - Su proposta dell'assessore alle Politiche del lavoro, Francesco De Rebotti, la giunta regionale ... ilsole24ore.com Azioni per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoroSu proposta dell'assessore alle Politiche del lavoro, Francesco De Rebotti, la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione tra Regione, Arpal Umbria e Inail per mettere in campo azioni inte ... ansa.it Di seguito i principali bandi di Regione Toscana attualmente attivi: PRINCIPALI OPPORTUNITÀ ATTIVE Reddito Regionale di Reinserimento Lavorativo - bando rivolto a coloro che hanno perso il lavoro con l’obiettivo di sostenerne il reinserimento nel mercat facebook Sei disoccupato/a e vuoi ricollocarti La Regione #Piemonte ti supporta nel reinserimento lavorativo, nella personalizzazione della tua #formazione e nella ricerca di nuove opportunità la validazione delle tue competenze! regione.piemonte.it/web/temi/istru x.com