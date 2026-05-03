Sul sito di Geekbench sono stati pubblicati i risultati di un nuovo modello di smartphone economico, il Realme 16T. Il dispositivo monta un chipset MediaTek, e i test hanno mostrato le sue prestazioni nelle prove di elaborazione. Si sono anche analizzate le differenze di potenza tra questo modello e quello precedente, prendendo in considerazione l’impatto del software sul funzionamento complessivo del dispositivo.

? Cosa scoprirai Quanto inciderà il nuovo chipset MediaTek sulle prestazioni quotidiane?. Come influirà il software sul calo di potenza rispetto al predecessore?. Perché Realme ha scelto un processore meno potente del modello precedente?. Dove sarà possibile acquistare questo nuovo modello economico?.? In Breve Punteggio Geekbench registra 784 single-core e 2.007 multi-core per il modello RMX5268.. Chipset MediaTek MT6839 con GPU Mali-G57 MC2 sostituisce il precedente Dimensity 6400 Max.. Realme 15T è stato presentato in India lo scorso settembre.. Arrivo in Italia dei modelli 16 Pro e 16 Pro+ avvenuto a marzo.. Il nuovo Realme 16T emerge dai database di Geekbench con prestazioni che lo posizionano nella fascia economica, rivelando dettagli tecnici sul processore e sulla potenza di calcolo del dispositivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Realme 16T su Geekbench: ecco le prestazioni del nuovo modello economico

Notizie correlate

Realme 16 Pro: rese pubbliche oggi le specifiche su design, materiali e prestazioni(Adnkronos) – Realme ha reso pubbliche oggi le caratteristiche della serie 16 Pro, la lineup che punta a consolidare la presenza del brand attraverso...

ISEE, ecco il nuovo modello della DSU: novità per prestazioni familiari e inclusioneIl Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha approvato il nuovo modello della...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Realme 16T su Geekbench: Dimensity 6300, Android 16 e 8 GB; Realme 16T: le prime specifiche appaiono su Geekbench; Realme 16T: sorpresa con un chip meno potente; Samsung Galaxy S26 Ultra in offerta speciale su Amazon.

Realme 16T: le prime specifiche appaiono su GeekbenchScopri le prime specifiche del Realme 16T apparse su Geekbench, incluse le opzioni RAM e il processore MediaTek MT6835. xiaomitoday.it

Realme 16 si fa vedere su Geekbench: confermati chip e memoriaRealme 16 Pro e Realme 16 Pro+ sono già ufficiali da un paio di settimane. E per paradosso all'appello, manca ancora lui, il modello base, ovvero Realme 16. E se la scorsa settimana un leak ce ne ha ... hdblog.it

Oppo mette ordine così OnePlus e Realme diventano una cosa sola - facebook.com facebook

OnePlus e Realme si uniscono x.com