ISEE ecco il nuovo modello della DSU | novità per prestazioni familiari e inclusione

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, insieme al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha approvato il nuovo modello della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU). Questa modifica interessa le prestazioni familiari e le procedure di inclusione sociale. La revisione del modello entra in vigore per aggiornare le modalità di compilazione e di calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha approvato il nuovo modello della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) necessario per il calcolo dell'ISEE. Il provvedimento è contenuto nel decreto dipartimentale n. 3 del 2 marzo 2026, pubblicato il 3 marzo nella sezione "Pubblicità legale" del sito del Ministero.