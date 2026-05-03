Re Carlo si è scusato pubblicamente per un ritardo di circa otto minuti, un gesto insolito considerando che si tratta di un’attesa durata circa quattro secoli. L’episodio si è verificato nelle Bermuda, dove il sovrano si trovava per un evento ufficiale. La scusa è stata rivolta ai presenti, segnando un momento particolare prima della sua partenza definitiva dall’arcipelago.

Non capita tutti i giorni di vedere Re Carlo che si scusa per il ritardo. E non parliamo di quei cinque minuti canonici prima di un tè, ma di un’attesa durata la bellezza di quattrocento anni. “Mi dispiace moltissimo che ci sia voluto così tanto tempo”, ha confessato il Sovrano britannico con quel suo tipico aplomb inglese un pizzico di ironia e tanta, sincera umiltà. Le Bermuda lo aspettavano dal 1600 e, a giudicare dall’accoglienza, ne è valsa la pena. Ma ogni viaggio, anche quello più magico tra acque turchesi e barriere coralline, deve giungere al termine. Prima di salire sulla scaletta del volo di ritorno all’aeroporto LF Wade, il Re ha voluto lasciare un ultimo segno, anzi, una scia che punta dritta verso il cielo.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo, l’ultimo gesto prima di lasciare per sempre le Bermuda

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