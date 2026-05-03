Radiologia l’eccellenza C’è la certificazione Onu

A Grosseto, la radiologia si distingue per l’eccellenza riconosciuta a livello internazionale, grazie a una certificazione rilasciata dall’ONU. La città si posiziona come un punto di riferimento nella sanità oncologica, attirando l’attenzione di esperti e istituzioni da diversi Paesi. Questa certificazione testimonia il livello elevato degli standard raggiunti nel settore, confermando la reputazione della struttura sanitaria locale nel campo della diagnosi e del trattamento delle patologie tumorali.

GROSSETO Grosseto si afferma come polo di eccellenza nella sanità oncologica a livello mondiale. L’Unità operativa di radioterapia dell’ Asl Toscana Sud Est ha conseguito la prestigiosa certificazione ufficiale dall’Aiea (Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica), il rinomato organismo delle Nazioni Unite con sede a Vienna. Questo importante riconoscimento è il frutto di un meticoloso e rigoroso iter di verifica condotto dalla divisione "Human health - Laboratory dosimetry and medical radiation physics" dell’Aiea, e testimonia l’altissimo livello di qualità e sicurezza garantito dal reparto. Il risultato è stato ottenuto grazie alla stretta sinergia e alle competenze professionali della Uoc Fisica Sanitaria, guidata dal dottor Andrea Guasti, e all’impegno di tutte le figure professionali che operano nell’unità operativa.🔗 Leggi su Lanazione.it

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INTERNATIONAL EXCELLENCE

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