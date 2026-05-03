Racconto di una notte | Mahir costringe Canfeza in auto nel parcheggio
Durante una notte, una giovane donna si trova coinvolta in una situazione di tensione nel parcheggio di un edificio, dove un uomo la costringe a restare nell’auto. Un’urgente emergenza medica si trasforma in un’imboscata, mettendo in discussione la sua sicurezza. La vicenda si snoda tra momenti di paura e tentativi di fuga, lasciando aperti alcuni interrogativi su come la ragazza possa uscire da quella difficile situazione.
? Cosa scoprirai Come potrà Canfeza sfuggire alla forza di Mahir nel parcheggio?. Perché l'urgenza medica si trasforma in un agguato per la ragazza?. Chi riuscirà a salvare il piano di Selim dopo il rapimento?. Cosa accadrà a Canfeza durante il tragitto forzato verso Istanbul?.? In Breve Canale 5 trasmette la serie ogni domenica dopo La ruota della fortuna.. La versione italiana prevede oltre cento appuntamenti rispetto ai trentacinque turchi.. Selim propone a Canfeza il trasferimento immediato a Istanbul per cure mediche.. Contenuti on demand della serie sono disponibili sulla piattaforma Infinity.. Stasera, domenica 3 maggio 2026, alle ore 21.🔗 Leggi su Ameve.eu
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Racconto di una notte, Mahir e Canfeza sono fidanzati nella realtà? Il rapporto oggiProtagonisti della serie TV Racconto di una notte sono Mahir e Canfeza, interpretati rispettivamente da Burak Deniz e Su Burcu Yazg? Co?kun.
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