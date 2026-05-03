Durante una notte, una giovane donna si trova coinvolta in una situazione di tensione nel parcheggio di un edificio, dove un uomo la costringe a restare nell’auto. Un’urgente emergenza medica si trasforma in un’imboscata, mettendo in discussione la sua sicurezza. La vicenda si snoda tra momenti di paura e tentativi di fuga, lasciando aperti alcuni interrogativi su come la ragazza possa uscire da quella difficile situazione.

? Cosa scoprirai Come potrà Canfeza sfuggire alla forza di Mahir nel parcheggio?. Perché l'urgenza medica si trasforma in un agguato per la ragazza?. Chi riuscirà a salvare il piano di Selim dopo il rapimento?. Cosa accadrà a Canfeza durante il tragitto forzato verso Istanbul?.? In Breve Canale 5 trasmette la serie ogni domenica dopo La ruota della fortuna.. La versione italiana prevede oltre cento appuntamenti rispetto ai trentacinque turchi.. Selim propone a Canfeza il trasferimento immediato a Istanbul per cure mediche.. Contenuti on demand della serie sono disponibili sulla piattaforma Infinity.. Stasera, domenica 3 maggio 2026, alle ore 21.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Racconto di una notte: Mahir costringe Canfeza in auto nel parcheggio

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