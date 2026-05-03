Il 3 maggio 2026 si celebra la Quinta Domenica di Pasqua, che nell'Anno A si focalizza sul messaggio di Gesù come via, verità e vita. Questa giornata invita i fedeli a riflettere sul ruolo del Risorto nel guidare la Chiesa, insegnando a fidarsi della sua Parola e a sviluppare la propria comunità. La liturgia di questa domenica si concentra sui testi biblici che sottolineano il legame tra Cristo e i suoi seguaci.

Domenica 3 maggio 2026, la Quinta Domenica di Pasqua ( Anno A ) ci conduce al cuore del mistero pasquale: il Risorto educa la Chiesa a fidarsi della sua Parola e a crescere come comunità. Nel Vangelo di Giovanni 14,1-12 Gesù rassicura i discepoli e si presenta come via, verità e vita. L’immagine delle molte dimore apre alla speranza: la casa del Padre è ampia e accogliente; il cammino verso di essa passa per l’adesione personale a Cristo, conoscenza viva del Padre e partecipazione alla sua opera. Negli Atti degli Apostoli 6,1-7 emerge una Chiesa che organizza il servizio: la scelta dei sette manifesta l’unità tra diaconia e annuncio, perché la cura dei poveri non sottragga spazio alla Parola ma la confermi con i fatti.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Quinta Domenica di Pasqua (Anno A): Cristo è la via, la verità e la vita

IV DOMENICA DI PASQUA - ANNO A - ADORAZIONE EUCARISTICA, S. ROSARIO E S. MESSA

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