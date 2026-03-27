Pasqua 2026 | la Passione di Cristo ad Aprilia

Ad Aprilia torna la Passione Vivente di Gesù Cristo, giunta alla sua decima edizione. La manifestazione coinvolge la comunità locale e si svolge in occasione della Pasqua 2026. La rappresentazione combina elementi religiosi, ricostruzioni storiche e partecipazione collettiva, attirando numerosi spettatori e volontari. La manifestazione si svolge in diverse location della città, con scene interpretate da cittadini e appassionati.

Sabato 4 aprile alle ore 18,00 presso il Parco Falcone e Borsellini tornerà la sacra rappresentazione dei momenti più intensi della Via Crucis in attesa della Pasqua 2026. Una edizione come sempre curata nei dettagli: dai costumi, alle scenografie, dal suono al comparto tecnico. A ricreare i quadri della Via Crucis oltre 120 figuranti diretti da Francesco Vuturo. La Passione di Aprilia vede inoltre la direzione artistica di Roberto Becchimanzi. Questa decima edizione sarà impreziosita dalla narrazione didattico-storica a cura di Mina Modugno e Paolo Peroso. Un momento di raccoglimento spirituale che è anche tradizione cittadina, che torna dopo lo stop dello scorso anno. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Pasqua 2026: la Passione di Cristo ad Aprilia Articoli correlati La Passione di Cristo ad Alcara Li Fusi? CHRISTUS – “U Passiu” ? La comunità di Alcara Li Fusi si prepara a vivere uno dei momenti più intensi e suggestivi dell’anno con CHRISTUS, detta... Pofi, doppio appuntamento con la Passione di Cristo 2026Un’edizione davvero speciale e particolare quella di quest’anno per la Passione Vivente di Pofi. Easter in Italy | Rome, Vatican, Florence Fireworks, Venice Canals & Sicilian Traditions Contenuti e approfondimenti su Pasqua 2026 la Passione di Cristo ad... Temi più discussi: Pasqua a Palermo 2026; Concattedrale Amelia – Le celebrazioni della Pasqua 2026; Passione vivente tra fede e tradizione. Tutto pronto per l'evento; Settimana Santa 2026 in Spagna:date, le migliori città e cosa aspettarsi. Passione di Cristo: musica, teatro e spiritualità nel cuore di Roma per la Santa PasquaMercoledì, 1° aprile 2026, alle ore 19:30, la Chiesa di Santa Maria in Trivio ospiterà Passione di Cristo, concerto lirico sacro ideato e prodotto da Opera Nostra, con la direzione artistica del Mae ... newtuscia.it Pasqua 2026 a Barcellona: il programma della Settimana SantaIl programma della Settimana Santa a Barcellona: gli appuntamenti per la Pasqua 2026 della Chiesa di San Giovanni Battista. 24live.it La rappresentazione della "Passione di Cristo" in lingua sarda, una tradizione che si rinnova a Collinas - facebook.com facebook