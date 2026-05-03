Questa mattina l’offerta dell’olio votivo al Portico dei Comuni

Questa mattina alle 9,30 è partito dal palazzo comunale il corteo delle contrade, che si dirige verso il Portico dei Comuni. L’evento riguarda l’offerta dell’olio votivo, una tradizione che si svolge ogni anno in questa occasione. Sono presenti rappresentanti delle diverse contrade e cittadini, tutti riuniti per partecipare alla cerimonia. La manifestazione prosegue con una processione che attraversa le vie principali del centro storico.

Questa mattina alle 9,30 dal palazzo comunale parte il corteo delle contrade verso il santuario-casa di Santa Caterina dove, ore 10, si terrà la tradizionale offerta dell’olio per la lampada votiva che quest’anno è offerto dal Comune di Varazze, in rappresentanza dei Comuni d’Italia, e dal Comune di Castel del Piano, in rappresentanza dei comuni dell’arcidiocesi. A seguire l’offerta dei ceri alla santa da parte delle associazioni e aggregazioni. Sono previsti i saluti del rappresentante del Governo e delle autorità civili e religiose. Presiede la cerimonia il cardinale Gualtiero Bassetti, già presidente della Cei alla presenza del cardinale...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Questa mattina l’offerta dell’olio votivo al Portico dei Comuni Notizie correlate Portico, domani si parlerà di fusione dei ComuniUn gruppo di cittadini di Portico e San Benedetto ha organizzato una ’serata informativa’ domani alle ore 20. Portico-Rocca-Dovadola, Noi Moderati: "Prima coesione, poi fusione dei comuni pedemontani""Il mancato accordo di fusione fra i tre comuni affacciati sulla strada statale 67 Tosco-Romagnola è stato causato più da motivi di ordine economico... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Questa mattina l’offerta dell’olio votivo al Portico dei Comuni; Annunziata, tolte le tende dal portico. Tanti lavoratori senza casa, avranno un posto dove stare; Sgomberata la tendopoli di senzatetto all’Annunziata di Bologna. Madrid: Situazione insostenibile. FdI: Vittoria nostra e dei cittadini; ASL Salerno, il Centro di Simulazione di Battipaglia ottiene la certificazione IRC - Il Portico. Portico, mobilitazione di fronte alla BipresLa Fiom-Cgil di Forlì-Cesena ha indetto per questa mattina alle 9 una manifestazione che si svolgerà fuori dai cancelli della fabbrica Bipres di Portico, in via Tosco Romagnola 45, una realtà locale ... ilrestodelcarlino.it Vittoriale degli Italiani #gardoneriviera Il portico progettato da Gian Carlo Maroni su indicazione di Gabriele d'Annunzio, è una struttura coperta situata nell’area d’ingresso della Prioria, la casa-museo del poeta. Questo spazio funge da passaggio simbolico t - facebook.com facebook Portico d’Ottavia Ora blu #Roma x.com