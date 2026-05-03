Quella chiesetta con radici nel medioevo e affreschi unici | alla riscoperta di un gioiello tra i boschi

Si tiene la diciottesima edizione di un evento dedicato alla visita di un'antica chiesetta, situata nei boschi di Monte Marenzo. La chiesa risale al periodo medievale e al suo interno sono conservati affreschi di interesse storico. L'iniziativa permette ai visitatori di riscoprire questo patrimonio architettonico e artistico immerso nel paesaggio naturale. L'evento coinvolge appassionati e curiosi che desiderano conoscere meglio questa testimonianza del passato.

Torna per la 18esima edizione “Alla scoperta di un gioiello tra i boschi”, l'iniziativa organizzata dedicata alla riscoperta dell'antica chiesetta con origini medievali che sorge nei boschi di Monte Marenzo. Una vera e proprio bomboniera nel verde, impreziosita da splendidi affreschi.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Fiamme nella chiesetta di San Marco: affreschi anneriti dal fumoUn incendio improvviso, il fumo che invade la navata e gli affreschi antichi che rischiano di andare perduti. Un gioiello medievale riapre le porte: visite guidate tra storia e affreschiAnche quest’anno non mancheranno le occasioni per scoprire o riscoprire l’antica pieve di San Venanzio a Copparo.