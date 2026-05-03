Protocollo informatico AgID apre la consultazione | nuove regole su conservazione e scarto dei registri

L'Agenzia per l'Italia Digitale ha avviato una consultazione pubblica riguardante le nuove regole sul protocollo informatico, focalizzandosi sulla conservazione e lo scarto dei registri. La discussione riguarda i criteri per la formazione dei registri, i tempi di conservazione e le procedure per l'eliminazione. Il documento propone linee guida che influenzeranno le modalità di gestione dei registri di protocollo nelle pubbliche amministrazioni.

Come si forma, quanto va conservato e quando può essere eliminato un registro di protocollo informatico? A queste domande prova a rispondere l’Agenzia per l’Italia Digitale, che ha messo in consultazione pubblica un nuovo documento di indirizzo con indicazioni operative per la gestione dei registri nelle Pubbliche amministrazioni. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Linee guida sull’IA nella PA: consultazione pubblica AgID aperta fino all’11 aprileL’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha avviato una consultazione pubblica, aperta fino all’11 aprile, sulle “Linee guida per lo sviluppo di... L’Agenzia europea dei medicinali apre una consultazione pubblica per ridurre la sperimentazione animaleL’Ema lancia una consultazione pubblica su gruppi di controllo virtuali per limitare l’uso di animali nei test farmacologici, promuovendo sicurezza...