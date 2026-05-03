Pronostico Lione-Rennes | salta l’alternanza

La partita tra Lione e Rennes si disputerà domenica, valido per la trentaduesima giornata di Ligue 1. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva e sarà possibile seguire notizie, statistiche e le probabili formazioni delle due squadre. Il pronostico indicato non prevede l’alternanza tra le due formazioni, che si affrontano in un match importante del campionato francese.

Lione-Rennes è una partita della trentaduesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Il Lione viene da due vittorie di fila e soprattutto ha il terzo posto nelle proprie mani. La squadra di Fonseca si è messa alle spalle il momento negativo e sogna di rimanere dentro la Champions League. Una sfida di altissima classifica contro il Rennes, distante solo un punto e che sogna il colpaccio. Complicato. Certo, gli ospiti vivono forse il loro miglior momento della stagione con quattro vittorie di fila e cinque risultati utili che hanno permesso di essere lì nelle zone che contano, ma a differenza di quanto successo negli ultimi anni, quando in casa del Lione c’è stata un’alternanza di vittorie, stavolta salterà tutto.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Lione-Rennes: salta l’alternanza Notizie correlate Lione-Rennes (domenica 03 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiA 3 giornate dalla fine della Ligue1 il posticipo tra Lione e Rennes rischia di tagliare fuori una di queste 2 squadre dalla lotta per un posto in... Pronostico Rennes-Angers: il record continuaRennes-Angers è una partita della ventinovesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni,... Panoramica sull’argomento Si parla di: Pronostico Lione-Rennes: salta l’alternanza. Pronostico Lione-Rennes: salta l’alternanzaLione-Rennes è una partita della trentaduesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it Pronostico Lione vs Rennes – 3 Maggio 2026Il confronto di Ligue 1 tra Lione e Rennes si giocherà il 3 Maggio 2026 alle 20:45 al suggestivo Parc Olympique Lyonnais. Una sfida che promette ritmo e ... news-sports.it