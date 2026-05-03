Pronostico Juventus-Verona | la Signora ne aggiunge un altro

La partita tra Juventus e Verona si disputerà domenica alle 18:00, valida per la trentacinquesima giornata di Serie A. La Juventus cerca di ottenere un risultato positivo, mentre il Verona si prepara ad affrontare la sfida. Le formazioni probabili, le statistiche e le notizie più recenti sono disponibili per chi vuole seguire l’incontro in diretta tv o streaming.

Juventus-Verona è una partita della trentacinquesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Luciano Spalletti, a differenza delle inseguitrici, è padrone del proprio destino. E può contare pure su un calendario migliore rispetto alle dirette concorrenti. In questo turno, ad esempio, dovrà vedersela con il Verona, aritmeticamente retrocesso venerdì scorso senza neppure scendere in campo, in seguito alla vittoria del Lecce in casa del Pisa. Un risultato che ha fatto sprofondare i gialloblù a -13 dalla salvezza, divario incolmabile con 12 punti a disposizione da qui alla fine del torneo.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Juventus-Verona: la Signora ne aggiunge un altro Notizie correlate Leggi anche: Inferno turco per la Signora: il pronostico di Galatasaray-Juventus Pronostico Milan-Juventus: la Signora sogna l’aggancio al grande exMilan-Juventus è una partita della trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Pronostico Juventus-Verona quote della 35ª giornata di Serie A; Pronostico Juventus-Verona | Serie A 2025/26; Juventus-Verona pronostico e quote: la chicca dell'esperto sul risultato esatto; Juventus-Hellas Verona (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico. Probabili formazioni Juventus Verona | Quote: c’è una chance per Vlahovic? (Serie A, oggi 3 maggio 2026)Probabili formazioni Juventus Verona: per la partita della 35^ giornata di Serie A Luciano Spalletti medita di lanciare Vlahovic come titolare. ilsussidiario.net Juventus-Verona, il pronostico: bianconeri allo sprint Champions contro l'Hellas già retrocessoPronostico Juventus-Verona quote analisi statistiche precedenti della 35ª giornata di Serie A in programma domenica alle 18 all'Allianz. gazzetta.it Juve per la Champions. Verona con l'ultima occasione. Attenzione ai dettagli. Analisi e pronostico #JuventusVerona #SerieA x.com Juventus News 24. . Un Luciano #Spalletti ispiratissimo quello in conferenza stampa alla vigilia di #JuveVerona Che livello ha raggiunto questa squadra Spiegate così le montagne russe di questa stagione Il commento dall’Allianz Stadium di @barid - facebook.com facebook