Inferno turco per la Signora | il pronostico di Galatasaray-Juventus

Il Galatasaray ha sconfitto la Juventus in una partita difficile, causando grande delusione ai tifosi italiani. La squadra turca ha dominato il match, sfruttando le occasioni create in casa propria. La Juventus, invece, ha faticato a trovare il ritmo e si è trovata sotto pressione fin dai primi minuti. La sfida si è giocata allo stadio Türk Telekom, davanti a oltre 50.000 spettatori.

La Champions League torna a scuotere i sogni della Juventus, chiamata a una delle trasferte più iconiche e complicate del panorama europeo. Stasera, alle 18:45, i bianconeri calpestano l'erba del RAMS Park per affrontare il Galatasaray nell'andata dei playoff. Un incrocio che evoca fantasmi del passato — su tutti la nevicata del 2013 — e che mette di fronte due formazioni dai destini incrociati e dalle ambizioni rinnovate. Se la Juventus cerca di ritrovare solidità dopo le recenti amarezze nazionali, i turchi vogliono confermare la loro forza d'urto casalinga per ipotecare un posto tra le migliori sedici d'Europa.