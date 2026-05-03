Promozione | petroniano in trasferta a castelfranco Valsetta Lagaro seconda piazza a un passo Il Faro Gaggio trova la pericolante Dozzese

Nel campionato di Promozione, il petroniano è in trasferta a Castelfranco, mentre Valsetta Lagaro si trova a un passo dalla seconda posizione. Il Faro Gaggio affronta la Dozzese, che si trova in una situazione di difficoltà. Con la Valsanterno che ha già vinto il campionato con quattro giornate di anticipo grazie a un’annata senza sconfitte, si aspettano ancora le decisioni sui playoff e sulla zona retrocessione.

Anche in Promozione si attendono gli ultimi verdetti. Con la schiacciasassi Valsanterno che, grazie a un’annata perfetta, si è aggiudicata la vittoria del campionato con ben quattro giornate di anticipo, tutti gli occhi sono puntati sulla lotta per i playoff e su quella per non retrocedere. In zona playoff sono già delineate le quattro squadre che vi parteciperanno, resta solo da capire in quale posizione e, di conseguenza, con quali vantaggi. Al Valsetta Lagaro, secondo a parimerito con la Centese (da considerare dietro per gli scontri diretti a sfavore), basterà battere a domicilio il già salvo Atletico Castenaso per assicurarsi la seconda piazza e tutti i vantaggi che ne derivano, ovvero la possibilità di giocare sia la semifinale che l’eventuale finale tra le mura amiche e con il doppio risultato a disposizione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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