A Albugnano si è tenuto un incontro tra rappresentanti dei Comuni e del Terzo Settore, nell’ambito del progetto Snodi. L’obiettivo principale è stato discutere su come i Comuni UNESCO possano accedere e utilizzare in modo più efficace i fondi europei disponibili. Durante l’evento, sono stati presentati gli esperti incaricati di supportare le amministrazioni nella gestione dei bandi e delle relative procedure.

? Cosa scoprirai Come possono i Comuni UNESCO sfruttare meglio i fondi europei?. Chi sono gli esperti che guideranno la gestione dei bandi?. Quali rischi corre un ente nella gestione dei contributi pubblici?. Come può la sinergia tra pubblico e privato far crescere il territorio?.? In Breve 6 maggio ore 15:00 primo incontro presso l'enoteca regionale di Albugnano. 18 maggio sessione dedicata ai rapporti amministrativi tra comuni ed enti. 8 giugno approfondimento tecnico su bandi europei e responsabilità gestione fondi. Relatori esperti includono Gabriele Gili, Gian Carlo Aiassa, Serena Dentico e Nicola Peretti. Il 6 maggio, alle ore 15:00, l’enoteca Regionale di Albugnano in via Roma 9 ospiterà il primo dei tre appuntamenti dedicati al futuro culturale del Terzo Settore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Progetto Snodi: Comuni e Terzo Settore si incontrano ad Albugnano

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Estate di San Martino: le tradizioni diventano futuro Paroldo protagonista nel progetto “Snodi” con un’esperienza che unisce comunità, memoria locale, masche e sviluppo culturale. - facebook.com facebook