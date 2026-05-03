Prima serata | da stasera cambia tutto fiction più corte e più sonno per i telespettatori

Questa sera e domani inizia un esperimento condotto da Rai e Mediaset, che prevede la riduzione della durata delle fiction trasmesse in prima serata. L'obiettivo è evitare che le puntate si concludano troppo tardi, consentendo ai telespettatori di andare a dormire prima. Le nuove produzioni saranno più corte rispetto al passato, con un cambio di formato che interesserà le programmazioni delle due emittenti televisive.

Mesi di lamentele per una prima serata che inizia sempre più tardi. Rai e Mediaset si sono confrontati su questo punto trovando un accordo che potesse non variare troppo la misurazione dell’auditel, che mantenesse in entrambi i casi lo stesso orario e che, soprattutto, non danneggiasse la ricca fascia oraria, quella dell’access time. Infatti, nonostante i tanti appelli,c’è un aspetto su cui né Rai né Mediaset vogliono retrocedere, ovvero quello di diminuire i game che si svolgono durante l’access, dalle 20.30 alle 21.45, parliamo diAffari TuoieLa Ruota della Fortuna. Questa fascia è quella di punta per entrambe le reti, infatti si registra un ascolto complessivo di quasi 10 milioni di telespettatori solo nei due canali principali e quindi sembra impensabile, da un punto di vista commerciale, ridurre questi programmi.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Prima serata: da stasera cambia tutto, fiction più corte e più sonno per i telespettatori The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Notizie correlate Leggi anche: Ascolti TV di mercoledì 11 marzo 2026: “Vanina” e “Stasera Tutto è Possibile” in prima serata dominano la serata Leggi anche: Rai e Mediaset cambiano gli orari fiction più corte e prime time rivoluzionato Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Stasera in TV (24 aprile), cosa vedere: Cortellesi rimpiazza Chiara Francini, Sciarelli prepara un nuovo botto; Stasera in TV: Film da vedere Martedì 28 Aprile, in prima serata; Tim Battiti Live Spring 2026, da stasera in tv: cantanti e scaletta della prima puntata; Sanremo a maggio? Si! Tutto sulla prima serata di MilleUnaCover, stasera il festival torna su Rai 1. Stasera in TV: Film da vedere Domenica 3 Maggio, in prima serataStasera in TV, Domenica 3 Maggio 2026: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in ch ... comingsoon.it Da Ditonellapiaga e TonyPitony (vincitori!) atutti gli altri, divisi in due prime serate: oggi sabato 2 maggio e tra una settimanaCarlo Conti non ripropone solamente i 30 duetti/cover: MilleUnaCover Sanremo è un ritorno a quella serata, con gli artisti a commentarsi. style.corriere.it #Cinema | "Caccia al ladro" di #AlfredHitchcock con #CaryGrant e #GraceKelly Stasera #3maggio in prima serata su #TV2000 Canale 28 dtt 157 Sky Un ladro americano, ritiratosi ormai da diversi anni, vive in una grande villa sulla Costa Azzurra. M - facebook.com facebook #Cinema | "Caccia al ladro" di #AlfredHitchcock con #CaryGrant e #GraceKelly Stasera #3maggio in prima serata su #TV2000 Canale 28 dtt 157 Sky Un ladro americano, ritiratosi ormai da diversi anni, vive in una grande villa sulla Costa Azzurra. M x.com