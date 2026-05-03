prima e seconda ci siamo ultima giornata di verdetti

È arrivato il momento di conoscere gli ultimi risultati della stagione nelle categorie di Prima e Seconda Categoria. Le squadre di Prato e provincia si preparano a scendere in campo per gli ultimi novanta minuti, che decideranno le loro classifiche finali. Questa giornata rappresenta la conclusione della regular season e si svolgerà alle 16, con l’obiettivo di ottenere i migliori risultati possibili prima dei verdetti definitivi.

Mancano gli ultimi novanta minuti, quelli che varranno per un’intera stagione. E per le formazioni di Prato e provincia, è arrivato il momento di chiudere la "regular season" nel migliore dei modi, con l’ultimo turno dei campionati di Prima e Seconda Categoria pronto ad iniziare alle 16 odierne. Cominciando dal girone B di Prima Categoria, con la Pietà terza in classifica che non ha abbandonato il sogno-playoff. Anche se sarà difficile: per non far scattare la "forbice", gli uomini di Trupia dovranno vincere in trasferta contro lo Staffoli e sperare al contempo che il Monsummano perda contro il Fornacette. Un Prato Nord già salvo giocherà a Montemurlo contro l’Atletico Spedalino, mentre il Maliseti Seano punta alla salvezza diretta nella tana del CQS Tempio Chiazzano.🔗 Leggi su Lanazione.it

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