Previsioni meteo per Avellino – 4 maggio 2026

Il 4 maggio 2026 ad Avellino il cielo sarà in prevalenza parzialmente nuvoloso durante tutta la giornata. Le condizioni atmosferiche non prevedono precipitazioni significative e la temperatura massima si aggirerà intorno ai valori tipici di questa stagione. La giornata si svolgerà senza particolari variazioni di rilievo dal punto di vista meteorologico.

Ad Avellino il 4 maggio 2026 i cieli saranno in prevalenza parzialmente nuvolosi per l’intera giornata. Le condizioni resteranno stabili e non sono previste piogge.La temperatura massima raggiungerà 21°C, mentre la minima sarà di 9°C.Lo zero termico si attesterà a 3183 metri.I venti soffieranno.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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